Leonforte, SiciliAntica racconta il “Ripostiglio della Perciata”

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Grande partecipazione di pubblico al Circolo di Compagnia di Leonforte per l’incontro culturale incentrato sul suggestivo ritrovamento archeologico degli anni ’60 avvenuto nel territorio tra Leonforte e Nissoria. L’evento è stato promosso e organizzato dalla sede locale di SiciliAntica con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico dell’entroterra siciliano.

La serata si è aperta con i saluti di Paolo Mineo, presidente del Circolo di Compagnia, e di Lorenzo Vicari, presidente di SiciliAntica Assoro-Leonforte-Nissoria. Subito dopo, l’archeologo Alfredo Crimì ha assunto la moderazione dell’incontro, introducendo il contesto geografico del ritrovamento: un’area strategica situata all’incrocio di antiche vie di comunicazione e a brevissima distanza da importanti siti e città pre-greche. Per delineare il quadro storico, il prof. Enzo Vicari ha offerto una precisa panoramica del contesto socio-politico siciliano tra il V e il IV secolo a.C.

Il fulcro dell’evento è stato l’intervento del dott. Orazio La Delfa, vicepresidente regionale di SiciliAntica, stimato archeologo e numismatico di fama nazionale. Il dott. La Delfa ha guidato i presenti in una dettagliata analisi della monetazione siciliana dell’epoca, descrivendo minuziosamente i reperti del celebre “Ripostiglio della Perciata”.

Dalla conferenza è emerso chiaramente come il valore della moneta antica superasse di gran lunga l’aspetto puramente economico. Lo studio della numismatica si conferma infatti uno strumento fondamentale per: ricostruire i flussi migratori delle popolazioni greche e indigene; tracciare le alleanze geopolitiche ed economiche tra le città dell’isola: identificare e valorizzare i grandi artisti incisori che realizzarono i conii.

L’appuntamento, caratterizzato da un alto rigore specialistico ma capace di affascinare la platea, rientra nel fitto calendario di iniziative con cui SiciliAntica intende sensibilizzare la cittadinanza sull’immenso patrimonio archeologico locale, ancora in gran parte da esplorare in modo sistematico.

A conclusione dell’incontro è stato espresso l’auspicio corale di poter presto ammirare le monete del “Ripostiglio della Perciata” – attualmente custodite a Siracusa – all’interno degli spazi del nascente museo archeologico di Assoro, restituendo così questi tesori al loro territorio d’origine.