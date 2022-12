Leonforte: si presenta “La bambola di Laura”

Trasformazione e trasfigurazione sono gli elementi essenziali di un romanzo avvincente, capace di scavare nei meandri più tetri dell’animo umano per tirarne fuori i lati buoni dei suoi personaggi. 189 pagine, “La bambola di Laura” (Maurizio Vetri editore), è un romanzo che tiene incollato il lettore sino all’ultima pagina con uno stile narrativo immediato, ricco di dialoghi e di colpi di scena.

L’ambientazione, in apparenza scoordinata e trasversale negli anni, lentamente rimette a posto le lancette del tempo e racconta la vita – in un’alternanza di estasi e tragedie – di un gruppo di giovani tra Sicilia, Lombardia e Liguria. Una storia che parla di amore, declinato in tutti i modi possibili, dal rapporto malato di un marito che possiede la sua donna in maniera violenta a quello tenero tra due ragazzi che hanno sofferto e hanno paura di essere feriti nuovamente. Si affronta anche il tema dell’omosessualità e dei tanti pregiudizi insiti in una società italiana a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 che fatica a comprendere e a rispettare l’animo umano, indipendentemente dal genere, tanto da costringere alcuni gay ad avere una vita “ufficiale” con moglie e figli e una seconda vita, la sola in cui riescono ad essere davvero sé stessi. E l’amore ossessivo per la propria anima gemella, che alla fine si corona dopo anni di passione, ma che si porta dietro un oscuro segreto.

Maria Rosa Emma è nata a Enna il 23 gennaio 1973. È sposata e ha due figli, Barbara e Pietro, a cui dedica l’opera. Ha conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale, ha frequentato corsi sul turismo, marketing e contabilità; ha sempre mostrato un grande interesse per la letteratura. Ha pubblicato nel gennaio 2020 il suo romanzo d’esordio: “Un fiore giallo sull’asfalto” Edizioni La Moderna – Enna. Nel dicembre 2020 un breve testo “La vita è spiritosa” Edizioni La Moderna – Enna.

Il testo sarà presentato oggi alle 17,30 alla Pro loco di Leonforte, nel salone intitolato a Elisa Valenti. L’autrice dialogherà con Irene Varveri Nicoletti, letture a cura della compagnia teatrale “Stabile dei nomadi”.