Leonforte: si presenta “H di Helena”, il romanzo di Paolo Sarcià

Secondo appuntamento stasera alle ore 19.30 a Leonforte con i libri “al fresco” della Villa Bonsignore, all’interno della rassegna “Senza mare c’è un libro da amare”.

Daniela Tralongo di Sampognaro e Pupi, casa editrice siracusana, racconterà insieme all’autore Paolo Sarcià, il romanzo H di Helena. Una storia che inizia con un bugia e si sviluppa in un arco di tempo che va tra gli anni Quaranta fino ai Sessanta, in una Sicilia rinata dalle macerie della seconda guerra mondiale e ancora schiava di una cultura maschilista e mafiosa.

In un’epoca che mal sopporta l’assenza di un uomo in famiglia, Titina, Marilù ed Helena trovano il modo di lavorare e crescere insieme nella loro casa di Siracusa che affaccia sul mare, dove si credono al sicuro. Ma lo sono davvero? Tra enigmi e sorprese, questo romanzo raggiunge il lettore con forza, e riversa su ciascuno una domanda: quanto vale la verità e cosa siamo disposti a fare per averla?