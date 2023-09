Leonforte: salario minimo, raccolta firme organizzata da Pd e Giovani Democratici

PUBBLICITÀ

Domenica i Giovani Democratici e il Partito Democratico di Leonforte saranno in piazza a raccogliere le firme per il salario minimo dalle 10 alle 13 in piazza IV novembre e dalle 19 alle 23 in piazza La Giglia.

“Attraverso questa raccolta firme – comunicano Marco D’Angelo e Adriano Licata, rispettivamente segretario GD e PD Leonforte – vogliamo dare sostegno alla proposta di legge sul salario minimo depositata in parlamento dalle opposizioni (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione e +Europa). Invitiamo tutti i cittadini a venire ai nostri banchetti perchè riteniamo necessaria l’approvazione di tale legge, la quale stabilisce che non si può andare sotto una soglia minima e contemporaneamente favorisce la contrattazione collettiva”.

“Dati empirici dimostrano che questa misura – proseguono – riduce le disuguaglianze. Nei paesi dov’è stata adottato, i salari più bassi sono aumentati senza che ci sia stato un effetto negativo sull’occupazione. In tutta italia si stanno organizzando raccolte firme di questo tipo e la petizione ha raggiunto già 300.000 firme. Sarà anche un’occasione per confrontarsi con i cittadini, per descrivere la situazione ereditata dalla nuova amministrazione comunale e per guardare al futuro di Leonforte”.