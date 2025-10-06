Leonforte, Sagra della Pesca: due giorni di festa tra gusto, cultura e spettacoli

PUBBLICITÀ

La storica cittadina dell’Ennese si è trasformata in un palcoscenico di sapori e tradizioni per la Sagra della Pesca di Leonforte IGP e dei Prodotti Tipici, che ha registrato un’affluenza rilevante durante il weekend del 4 e 5 ottobre.

La manifestazione ha preso il via sabato 4 ottobre con la cerimonia di apertura alle ore 10.30, alla presenza delle autorità locali, seguita dal tradizionale taglio della torta che ha dato il via alle degustazioni dei prodotti tipici del territorio, in un clima di festa, tra musica e danze che ha coinvolto visitatori.

Nel pomeriggio, alle 16.30, il convegno “Cibo e comunità: la via per la vita felice” ha offerto uno spunto di riflessione sul legame tra alimentazione, territorio e benessere collettivo.

In serata esibizioni di gruppi folkloristici e attività esperienziali curate dalla CNA.

Durante la mattinata della seconda giornata uno show cooking dello chef Alessandro Ingiulla del Sapio Restaurant, che ha saputo valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio con ricette innovative, seguito da un corso di pittura estemporanea organizzato dalla FIDAPA.

La colonna sonora della domenica è stata affidata alla street band e all’Evergreen Project Band – Radio Happy Age, coinvolgenti anche le esibizioni sportive di ginnastica posturale e kick boxing.

Il pomeriggio ha regalato al pubblico danze storiche, talk show e, in chiusura, uno spettacolo di ballo e musical seguito dal coinvolgente cabaret di Giuseppe Castiglia

Ma la vera protagonista della sagra è la celebre Pesca di Leonforte IGP, conosciuta anche come “pesca settembrina” o “pesca col sacchetto”, una varietà tardiva che matura tra settembre e ottobre ed è frutto di una tecnica di coltivazione unica: ogni singolo frutto viene avvolto in un sacchetto di carta durante la crescita, proteggendolo dagli agenti atmosferici e dai parassiti, con il risultato di una pesca dalla polpa soda e croccante, dal sapore intensamente dolce e aromatico. Un’eccellenza siciliana che viene esportata anche all’estero.

L’affluenza straordinaria registrata durante entrambe le giornate conferma il crescente interesse verso le produzioni di qualità certificate e verso eventi capaci di coniugare valorizzazione enogastronomica, cultura e intrattenimento, con visitatori provenienti da tutta la Sicilia che hanno affollato le vie del centro storico di Leonforte.

La Sagra della Pesca di Leonforte IGP si conferma un appuntamento interessante nel calendario delle manifestazioni enogastronomiche siciliane.

Fabio Marino