Leonforte: ritrovato senza vita il 40enne disperso nel torrente Crisa

È stato ritrovato senza vita intorno alle 9.15 di questa mattina Matteo Ciurca, 40 anni, l’uomo disperso da ieri pomeriggio dopo che il torrente Crisa, in piena a causa del maltempo, aveva travolto l’auto su cui viaggiava a Leonforte.

Il corpo è stato individuato sull’alveo del torrente, a circa due chilometri dal punto in cui l’auto era stata trascinata dalla corrente.

L’allarme era scattato ieri intorno alle 18.40, dopo che due vetture erano finite nel torrente. Due persone erano riuscite a mettersi in salvo, mentre per Ciurca erano partite subito le ricerche, condotte dai Vigili del Fuoco con il supporto di elicotteri e del Nucleo Fluviale Regionale.