Leonforte: riapre il vecchio Ospedale Ferro Branciforti Capra

A conclusione di una travagliata vicenda amministrativa e giudiziaria iniziata nel 2007, che aveva determinato la sospensione dei lavori nel vecchio Ospedale Ferro Branciforti Capra di Leonforte, con la delibera 195 del 7 febbraio 2025 la Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, guidata dal Direttore Generale Dr. Mario Zappia, ha affidato i lavori per il completamento del restauro e della ristrutturazione dello stabile, che verranno eseguiti entro 90 giorni e che determineranno la riapertura del Presidio Sanitario Territoriale.

La conclusione positiva della controversia giudiziaria è stata perseguita con passione degli uffici amministrativi dell’ASP di Enna, ed in particolare, è grazie all’operato dell’Ing. Maria Rindone, consulente di parte dell’ASP, che lavorando a stretto contatto con il Giudice istruttore Dott.ssa Vincenza Maniaci, che è stato possibile raggiungere un accordo bonario tra tutte le parti in causa sancito con provvedimento del Tribunale di Enna in data 10 Dicembre 2024, grazie al quale potranno riprendere i lavori bloccati da 17 anni.

“La vicenda – comunica l’Asp di Enna – è uno di quei classici casi di impasse burocratica che spesso blocca la realizzazione delle opere pubbliche nel nostro paese ma che in questa occasione, grazie alla determinazione degli uffici amministrativi dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ha trovano un concreto lieto fine”.

Nel 2007, a seguito di una procedura che coinvolgeva la Soprintendenza ai Beni Culturali di Enna, in quanto l’edificio è di interesse storico, l’ASP di Enna, proprietaria dell’immobile, e il Comune di Leonforte, titolato alla richiesta di finanziamento presso l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali, veniva approvato e finanziato un progetto per il restauro e la ristrutturazione del vecchio Ospedale sito al centro di Leonforte. A causa di un contenzioso giudiziario nato con la ditta aggiudicatrice, quando ormai il 90% dei lavori era eseguito, il cantiere si era bloccato lasciando l’opera incompiuta.

Nel 2023 l’ASP di Enna, dopo lunghe vicissitudini, prende in mano la situazione con la volontà pragmatica di porre rimedio a questa vicenda e propone, in sede giudiziaria, una transazione bonaria tra le parti che in poco più di un anno ottiene successo. I tecnici dell’azienda, rendendosi disponibili a seguire i lavori, hanno effettuato sopralluoghi e perizie quantificando gli interventi necessari al completamento di tutti i lavori a regola d’arte. L’ASP di Enna, a questo punto, si è fatta carico della spesa necessaria ed ha concesso un finanziamento di ulteriori 130.000,00 offrendo, con affidamento diretto, alla ditta aggiudicatrice originaria la possibilità di ultimare i lavori per riconsegnare finalmente al suo uso assistenziale lo stabile tanto caro ud utile alla collettività.

Giunti alla risoluzione di questa lunga e travagliata vicenda, che a tratti è sembrata senza speranza, il Direttore Generale Dr. Mario Zappia dichiara: “Siamo davvero contenti di restituire questo prezioso bene ai leonfortesi, lo stabile restaurato e completamente rinnovato sarà destinato all’implementazione di ulteriori attività e servizi sanitari a vantaggio di tutto il bacino di utenza territoriale”.