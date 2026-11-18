Leonforte: recuperati reperti archeologici di epoca ellenistica, una persona denunciata

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La Polizia di Stato, a conclusione di un’articolata attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte, ha recuperato alcuni preziosi reperti archeologici riconducibili all’epoca ellenistica, denunciando in stato di libertà una persona alla competente Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di impossessamento illecito di beni culturali, ai sensi dell’art. 518-bis del Codice Penale.

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Il rinvenimento è il risultato di una meticolosa attività d’indagine che ha consentito agli investigatori di riportare alla luce frammenti di storia rimasti fino a quel momento celati agli occhi della collettività.

Custoditi all’interno di una teca in vetro, collocata in un luogo appartato e non immediatamente visibile, i reperti sembravano essere stati sottratti non soltanto alla loro naturale destinazione, ma anche alla memoria collettiva. A tradirne la presenza è stata l’attenzione degli operatori che, attraverso un’accurata attività di ricerca, sono riusciti a individuare quei manufatti silenziosi, testimonianze di un passato lontano oltre duemila anni.

Gli accertamenti investigativi hanno consentito di raccogliere elementi indiziari a carico di un soggetto, deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti al patrimonio dello Stato.

L’attività svolta testimonia il costante impegno della Polizia di Stato nella salvaguardia del patrimonio culturale nazionale, nella consapevolezza che restituire alla collettività un reperto archeologico significa recuperare non soltanto un oggetto antico, ma un frammento della nostra storia e della nostra identità.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità della persona denunciata potrà essere definitivamente accertata soltanto con sentenza irrevocabile di condanna.