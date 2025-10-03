Leonforte, prevenzione alla Sagra delle Pesche: screening gratuito per il tumore al colon-retto

PUBBLICITÀ

L’ASP di Enna sarà presente domani alla tradizionale Sagra delle Pesche di Leonforte con un’importante iniziativa di prevenzione sanitaria dedicata alla cittadinanza. L’Azienda Sanitaria Provinciale allestirà uno stand informativo per promuovere lo screening gratuito del tumore al colon-retto, un programma rivolto a tutti i cittadini di età compresa tra i 50 e i 69 anni.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per coniugare la partecipazione a un evento atteso nel territorio con la tutela della propria salute.

I visitatori dello stand dell’ASP potranno ritirare gratuitamente la provetta per il test, un esame semplice e non invasivo che può letteralmente salvare vite umane attraverso la diagnosi precoce. Una volta effettuato comodamente il test a casa, sarà sufficiente consegnare la provetta presso una qualsiasi farmacia di fiducia. Successivamente, il Centro Screening si occuperà di contattare direttamente i cittadini per comunicare l’esito dell’esame, garantendo un percorso assistenziale completo e personalizzato.

Lo screening del colon-retto si configura come uno strumento fondamentale nella prevenzione oncologica, permettendo di individuare precocemente eventuali alterazioni e di intervenire tempestivamente quando le possibilità di successo terapeutico sono significativamente più elevate. La semplicità e la rapidità dell’esame, unita alla sua completa gratuità nell’ambito del programma di screening regionale, rendono questa opportunità accessibile a tutti senza alcun ostacolo economico o organizzativo.

Sebbene le provette per il test siano normalmente disponibili da tempo presso le farmacie del territorio, la presenza dello stand dell’ASP alla Sagra delle Pesche offre un’occasione unica per informarsi direttamente con il personale sanitario, chiarire eventuali dubbi e ritirare il kit in un contesto conviviale e festoso.

I cittadini potranno così unire il piacere di una passeggiata tra le bancarelle della sagra, degustando le rinomate pesche leonfortesi, con un gesto concreto di attenzione verso la propria salute e quella dei propri cari.