Leonforte, Polizia incontra genitori e docenti su cyberbullismo, truffe e sicurezza online

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Nell’ambito delle iniziative volte alla promozione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi, il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte, Commissario Capo dott. Francesco Muffoletto, unitamente al personale della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Enna, ha incontrato i genitori e i docenti dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Giusti Sinopoli”. All’iniziativa hanno preso parte l’Ispettore Gaetano Menzo, l’Ispettore Angelo Maria Abbate e l’Agente Domenico Vermi, appartenenti alla Polizia Postale.

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Nel corso dell’incontro sono state affrontate tematiche legate alla legalità, con particolare attenzione ai reati informatici che coinvolgono i minori, ai rischi connessi all’utilizzo dei social network e alle principali cautele da adottare per una navigazione sicura e consapevole.

Gli operatori della Polizia Postale hanno approfondito i fenomeni del cyberbullismo, dell’adescamento online e della diffusione illecita di contenuti personali, evidenziando l’importanza del ruolo educativo di genitori e insegnanti nella prevenzione di tali condotte.

Il Dr. Muffoletto si è inoltre soffermato sul fenomeno delle truffe ai danni delle persone anziane, illustrando le modalità più ricorrenti dei raggiri e fornendo indicazioni utili per riconoscerli e prevenirli.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione, confermando l’impegno della Polizia di Stato nel rafforzare la collaborazione con le istituzioni scolastiche e le famiglie, nella consapevolezza che la conoscenza e la prevenzione costituiscono strumenti fondamentali per la sicurezza dell’intera collettività.