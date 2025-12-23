Leonforte: PD e GD lanciano “Resistere per Restare, Restare per Resistere”

PUBBLICITÀ

Non un semplice convegno, ma un laboratorio politico per scrivere il futuro del territorio. Il Partito Democratico e i Giovani Democratici di Leonforte danno appuntamento alla cittadinanza per sabato 27 dicembre alle ore 10:00, presso l’Ecomuseo, per l’evento “Resistere per Restare, Restare per Resistere”.

PUBBLICITÀ

L’iniziativa nasce con un obiettivo ambizioso: avviare un processo di policy making condiviso. Associazioni, società civile e semplici cittadini sono chiamati a confrontarsi per produrre un documento programmatico che servirà da base per una futura Legge Regionale, da presentare all’ARS. Un filo diretto che collegherà Leonforte ai massimi livelli istituzionali, grazie alla presenza dell’intera deputazione di riferimento del territorio: interverranno l’On. Fabio Venezia (Deputato ARS), l’On. Maria Stefania Marino (Camera dei Deputati) e l’On. Giuseppe Lupo (Parlamento Europeo), supportati dal contributo tecnico di studiosi del settore.

PUBBLICITÀ

“Vogliamo restituire alla politica la sua funzione più nobile: l’ascolto e la trasformazione dei bisogni in leggi” – dichiarano gli organizzatori – “In un territorio che soffre lo spopolamento, ‘Resistere e Restare’ non sono solo slogan, ma imperativi che richiedono strumenti legislativi concreti. Con questo evento, la base del partito e i cittadini diventano legislatori, supportati dalla nostra filiera istituzionale che porterà queste istanze a Palermo, Roma e Bruxelles”.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.