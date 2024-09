Leonforte: passeggiata ecologica alla Granfonte

PUBBLICITÀ

Una passeggiata ecologica intitolata “La ami? Non la sporchi!” si è svolta ieri a Leonforte, nella zona della Granfonte. La manifestazione è stata organizzata dai membri dell’Associazione di carattere politico culturale “Credere nella comunità”, in collaborazione con la federazione provinciale di Gioventù Nazionale.

PUBBLICITÀ

Durante l’attività i partecipanti hanno raccolto i rifiuti presenti presso lo storico monumento della Granfonte, promuovendo una maggiore consapevolezza ecologica, sensibilizzare la comunità sul tema e diffondere l’importanza della cura e del rispetto dell’ambiente.

“Ripeteremo questa tipologia di iniziativa in altri comuni della nostra provincia, per promuovere la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione e riscoperta dei monumenti storici, spesso in cattivo stato, simbolo della nostra tradizione ed identità” afferma Jacopo Gessaro, presidente provinciale di Gioventù Nazionale.

“Ogni passo che facciamo oggi è un passo verso un futuro più pulito e sostenibile” afferma Concetta Cammarata, membro dell’associazione Credere nella comunità.

“Noi di gioventù nazionale crediamo fortemente in queste iniziative volte alla valorizzazione del nostro territorio”, sottolinea Giovanni Latona, vice-presidente provinciale Gn.

“Tra i ragazzi presenti – comunica la federazione provinciale – anche i dirigenti Francesco Cocuzza, Anna Troina e Federico Sarra Fiore. Ringraziamo per la calorosa presenza i membri di Fratelli d’Italia Elena Pagana, il consigliere Vincenzo Pafumi Lauretta e Nino Mobilia”.