Leonforte: Panvini referente comunale della Lega

Alfonso Panvini, presidente dell’associazione antiracket Falcone e Borsellino della provincia di Enna, è il nuovo referente della Lega per Salvini premier della sezione comunale di Leonforte. La nomina è stata fortemente voluta dal coordinatore politico Michele Schillaci e dal responsabile provinciale Giuseppe Savoca.

“Il nuovo anno inizia in modo molto proficuo – affermano Schillaci e Savoca –. Leonforte è una realtà importante del nostro territorio. Avere una sezione forte darà maggiore impulso alle attività del partito in provincia”.

Esprime gratitudine e soddisfazione il neo commissario Panvini.

“E’ per me un onore – ha commentato – guidare una squadra unita di uomini liberi che, accomunati dall’amore per Leonforte, si metteranno subito a lavoro per offrire proposte e idee all’amministrazione comunale”.

La nomina è stata ratificata dal segretario regionale Nino Minardo.