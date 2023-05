Leonforte: ottimi risultati per gli studenti dell’IC Dante Alighieri ai campionati studenteschi

Ottimi risultati ottenuti dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Leonforte ai campionati studenteschi. L’istituto, guidato dalla dirigente Concetta Ciurca, ha portato avanti durante l’anno scolastico il progetto sport, di cui si è occupato il docente Salvatore Piscitello, in vista anche dei campionati.

Nella corsa campestre l’istituto, durante la fase provinciale che si è svolta a Nicosia, è risultato essere campione a squadre cadetti e campione provinciale a squadre ragazze. Diverse le medaglie ottenute per classifica individuale. La squadra cadetti ha avuto, inoltre, accesso alla fase regionale a Palermo dove si è classificata sesta.

Nella pallavolo categoria cadette l’istituto ha ottenuto il secondo posto provinciale, la categoria cadetti hanno ottenuto il titolo, invece, di campione provinciale.

Lo scorso il 12 maggio ad Enna brillanti prestazioni nell’atletica leggera: Gioia D’Alessandro campionessa provinciale lancio del vortex, Gioele Leonforte campione provinciale lancio del vortex, Caterina Trovati campionessa provinciale 1000 metri, Salvatore Polifrone campione provinciale 1000 metri, Miriam Di Stefano campionessa provinciale salto in alto, Alessio Zambardino campione provinciale 80 metri ostacoli, Astolfo, Milazzotto, Mangione e Di Stefano campionesse provinciali staffetta 4x100m, Maria, Livolsi, Sottile e Zambardino campioni provinciali cadetti staffetta 4x100m, Aurora Milazzotto quarta 80 metri piani, Sara Mangione seconda 80 metri ad ostacoli, Federica Mazzurco seconda nel salto in lungo, Clarissa Astolfo seconda lancio del vortex, Matteo Maria terzo 80 metri, Federico Camiolo terzo salto in alto, Cristian Li Volsi secondo salto in lungo, Gabriele Sottile quinto lancio del vortex, Eva Parisi quarta 60 metri, Alessia Sinatra sesta 600 metri piani, Nicole Di Pasqua seconda salto in lungo, Claryssa Vallesi terza salto in lungo, Mary Varveri terza lancio del vortex; Pietro Crimì quinto 60 metri, Gabriele Sottile ottavo 60 metri, Mauro Sauro settimo 600 metri piani, Matteo Sauro settimo salto in lungo, Angelo Rivo ottavo salto in lungo e Salvatore Randisi ottavo lancio del vortex. Alla luce dei risultati individuali, l’istituto ha conquistato il titolo di campione provinciale categoria cadette e cadetti e nella categoria ragazze. Le cadette e cadetti faranno la fase regionale a Palermo.