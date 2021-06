Leonforte: ospedale occupato da Sindaco e Giunta, interviene Elvira Amata (FDI)

“L’occupazione degli uffici dell’Asp dell’ospedale di Leonforte, nell’Ennese, da parte del sindaco Carmelo Barbera e della giunta è un fatto grave, è emblematica e deve richiamare l’attenzione di tutti noi affinché in Sicilia non ci possa essere una sanità di serie A e un’altra di serie B perché non ci sono cittadini di serie A e di serie B. Va tutelata la salute di tutti i siciliani al di là dei territori in cui vivono”.

Lo dice in una nota Elvira Amata, capogruppo all’Ars di Fratelli d’Italia e componente della commissione salute, servizi sociali e sanitari.

“Non è ammissibile che si possano registrare ritardi sull’attivazione dei reparti, così come prevede il decreto assessoriale – aggiunge Amata – e vanno inseriti medici e operatori sociosanitari laddove si valuta la carenza rispetto alla pianta organica. Inoltre, servono apparecchiature e dotazioni moderne in linea con gli standard previsti”.

Alla luce delle segnalazioni e della denuncia del sindaco di Leonforte Carmelo Barbera, Amata assicura che domani mattina della questione sarà investita la commissione salute del Parlamento siciliano.

“Chiederò immediatamente l’audizione in commissione del commissario Asp Enna Francesco Iudica alla presenza dell’assessore alla salute Ruggero Razza affinché si possa chiarire la questione e mettere il presidio nelle condizioni per funzionare e rendere servizi efficienti ai cittadini-utenti”, conclude la capogruppo di Fratelli d’Italia.