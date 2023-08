Leonforte: ospedale, in arrivo Tac di ultima generazione

PUBBLICITÀ

L’Ospedale Ferro Branciforte Capra di Leonforte avrà la TAC dotata di tecnologia TC GE, di ultima generazione, al termine dei lavori strutturali necessari ad accogliere la nuova apparecchiatura. Il cronoprogramma di adeguamento del sito prevede l’inizio dei lavori il prossimo 4 agosto, giorno in cui inizierà lo smontaggio della vecchia TAC, e il termine dell’opera attorno alla prima decade di settembre. Dopo il collaudo, la nuova TAC entrerà quindi in funzione.



Ne danno notizia il dott. Enrico Maria Di Maggio, che dirige il dipartimento dei servizi, e l’ingegnere Maria Rindone, direttore dei lavori, appartenente alla UOC Servizio Tecnico dell’ASP di Enna.

“Il nuovo macchinario – comunica l’Asp di Enna – ha caratteristiche altamente innovative rispetto alla precedente apparecchiatura utilizzata per gli esami diagnostici di tomografia assiale computerizzata. La tecnologia utilizzata per il TC GE è, infatti, all’avanguardia e offre numerosi vantaggi sia per gli operatori che per i pazienti, oltre a garantire risultati migliori a costi inferiori per l’assistenza sanitaria”.