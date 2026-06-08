Leonforte, operativa la nuova Casa di Comunità in via Passarello

PUBBLICITÀ

La prima settimana di giugno ha portato con sé una novità concreta per i leonfortesi, arrivata senza clamori né cerimonie d’inaugurazione: la Casa di Comunità di Leonforte è operativa. Un avvio sobrio e volutamente pragmatico, coerente con lo stile già adottato per la Casa di Comunità di Enna: prima i servizi e poi i festeggiamenti.

PUBBLICITÀ

La nuova struttura è situata in via Passarello, nel cuore di Leonforte, all’interno dello stabile che per generazioni ha ospitato il vecchio ospedale cittadino. Un edificio che porta con sé una memoria collettiva forte, un valore simbolico che appartiene all’identità stessa della comunità e che oggi, grazie ai fondi PNRR destinati alla sua completa riqualificazione, torna a essere luogo vivo di salute e di prossimità. Il centro storico di Leonforte ritrova così un presidio sanitario radicato nel suo tessuto urbano, accessibile, riconoscibile, funzionale.

PUBBLICITÀ

Già dalla prima settimana di attività, la CDC leonfortese offre un ventaglio articolato di servizi. Sono operativi i servizi ADI per l’assistenza domiciliare integrata, la specialistica ambulatoriale, così come tutta la componente amministrativa: il Punto Unico di Accesso, l’URP, il servizio di scelta e cambio del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, il servizio di protesica e l’assistenza integrativa. Operativa anche la guardia medica per la continuità assistenziale, il Centro Ascolto — molto apprezzato dalla comunità per il suo radicamento nel territorio — il punto pediatrico, il centro vaccinazioni, e il servizio di medicina legale, fiscale e necroscopica. Una dotazione di servizi che trasforma la struttura di via Passarello in un punto di riferimento sanitario a tutto tondo, capace di rispondere a bisogni diversi senza costringere il cittadino a spostamenti.

A completare l’offerta, nei prossimi giorni verranno attivati altri servizi, primo fra tutti l’ambulatorio infermieristico: un presidio che consente ai cittadini di accedere a prestazioni infermieristiche qualificate: medicazioni complesse, elettrocardiogrammi, procedure in continuità con la visita del medico, senza dover ricorrere al pronto soccorso, alleggerendo così la pressione sul sistema ospedaliero e offrendo una risposta rapida e competente a portata di mano.

Leonforte è la quarta Casa di Comunità attivata nella provincia, dopo Piazza Armerina — progetto pilota regionale già da febbraio 2025 — Nicosia ed Enna. Una rete sanitaria di prossimità che si infittisce progressivamente in attuazione del Decreto Ministeriale 77/2022, la riforma che ha ridisegnato strutturalmente le cure primarie in Italia ponendo le Case di Comunità come fulcro di un’assistenza integrata, multidisciplinare e vicina ai bisogni reali della popolazione.

“Stiamo traducendo in realtà concreta un nuovo disegno di sanità — afferma il Direttore Generale Mario Zappia — che mette il cittadino al centro, portando i servizi lì dove le persone vivono. Ogni Casa di Comunità che apriamo non è un traguardo in sé, ma un presidio vivo, con un piano di servizi pensato per rispondere ai bisogni reali della comunità che serve. È questo l’impegno che abbiamo assunto e che intendiamo mantenere su tutto il territorio provinciale”.

Tutti i dettagli dei servizi offerti nelle CDC sono consultabili nel sito web aziendale all’indirizzo: www.aspenna.it/strutture/cdc-casa-della-comunita/casa-della-comunita-di-leonforte