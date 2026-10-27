Leonforte, nuova sede per il Commissariato di Polizia: formalizzata la presa di possesso dell’immobile

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Nella giornata odierna, alla presenza del Questore di Enna Cono Incognito, del Direttore del Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale della Polizia di Stato Sicilia e Calabria, Francesco Marino, del Sindaco del Comune di Leonforte, Piero Li Volsi, e del Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte, Francesco Muffoletto, è stato formalizzato il verbale di presa di possesso dell’immobile destinato a ospitare la nuova sede del Commissariato.

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L’adempimento rappresenta un importante passo avanti nel percorso finalizzato al trasferimento degli uffici della Polizia di Stato nella nuova struttura, destinata a garantire una maggiore funzionalità degli ambienti di lavoro e un miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza.

La nuova sede consentirà, una volta completati gli interventi necessari alla piena operatività, di disporre di spazi più adeguati alle esigenze istituzionali, contribuendo a rafforzare la presenza della Polizia di Stato sul territorio e a rendere sempre più efficiente l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità.

L’iniziativa testimonia la proficua collaborazione tra l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e l’Amministrazione comunale, unite nell’obiettivo di assicurare alla comunità leonfortese un presidio di sicurezza moderno, funzionale e rispondente alle esigenze del territorio.