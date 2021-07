Leonforte: nel pomeriggio incendio in contrada Picinosi

Dalle ore 16.30 circa di questo pomeriggio i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna sono impegnati con una squadra da Enna, la squadra del distaccamento di Leonforte e un autobotte di rincalzo, a Leonforte in contrada Picinosi.

Le fiamme alimentate dal vento forte hanno minacciato diverse abitazioni e anche un’attività commerciale sita in zona e provocato paura tra la popolazione. Scongiurati i danni a queste strutture. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti il corpo forestale, i volontari di protezione civile e le forze dell’ordine.

Dopo due ore di intensa attività di spegnimento l’incendio è stato domato, in atto le operazioni di bonifica. Sul posto anche i mezzi aerei.