Leonforte: Maria Antonietta Buttafuoco alla guida del Circolo di Fratelli d’Italia

Alla presenza del commissario provinciale Giorgio Galletta, di militanti della destra locale e del gruppo giovanile, si è costituito a Leonforte il Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia. Sarà guidato da Maria Antonietta Buttafuoco, nipote del compianto On. Nino Buttafuoco, che fu parlamentare nazionale ed europeo e per tanti anni sindaco di Nissoria

“È per me un piacere ed un grande onore creare il primo circolo della mia gestione – dichiara Giorgio Galletta, ma soprattutto – continua – affidarlo a Maria Antonietta Buttafuoco, il cui cognome ricorda, a chi ha militato nel MSI, un periodo di grandissimo fervore per la destra politica ennese”.

“Nella provincia ennese la comunità di Fratelli d’Italia continua a crescere in maniera esponenziale – prosegue Galletta – con la nascita di numerosi circoli, con la grande vittoria di Nino Cammarata a Piazza Armerina e con l’ottima affermazione del partito a Aidone. Il gradimento verso il Governo Meloni unitamente al lavoro di Eliana Longi alla Camera e dell’assessore regionale Elena Pagana, mettono il turbo a Fratelli d’Italia che, alle prossime elezioni provinciali ed europee – conclude – sarà certamente protagonista”.

Entusiasta anche Maria Antonietta Buttafuoco.

“Sono onorata – ha commentato – per la carica che andrò a ricoprire. L’entusiasmo, la passione e la dedizione per la politica, sono elementi essenziali al fine di costruire un progetto comune attraverso un grande gioco di squadra. Noi tutti uniti in Fratelli d’Italia”.