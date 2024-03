Leonforte: lo stadio torna sotto la gestione del Comune, soddisfazione di Pd e Gd

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito nota stampa del Partito Democratico e dei Giovani Democratici di Leonforte.

Esprimiamo soddisfazione per l’operato dell’amministrazione, che grazie alla revoca della convenzione 8221 tra Tecnogestione e Comune di Leonforte, ha permesso che lo stadio comunale di Leonforte tornasse sotto la gestione del Comune. È una svolta importante per una questione che da anni è al centro del dibattito pubblico locale e non solo. L’amministrazione Livolsi ha svolto tutti gli adempimenti del caso nel rispetto della legge e ha operato secondo i principi della trasparenza e del bene pubblico.

Auspichiamo che la vicenda si possa definitivamente chiudere al più presto sul piano legale per il bene dello sport e degli sportivi. Siamo particolarmente felici che tutti i cittadini potranno tornare ad usare liberamente la pista di atletica e che le società sportive potranno svolgere le proprie attività dignitosamente e con i propri tifosi al seguito.