Leonforte, la cantautrice Alessandra Formica a Londra con i Marillion

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Dal cuore della Sicilia ai concerti in programma a Londra con i Marillion. Il percorso di Alessandra Formica attraversa studio, collaborazioni e palchi internazionali. La giovane cantautrice, nata e cresciuta a Leonforte – e formatasi a Roma – sarà all’Hammersmith Apollo giovedì 1 e venerdì 2 ottobre 2026, insieme ai Flowing Chords e alla storica band britannica.

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A Roma Alessandra ha studiato al Saint Louis College of Music. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo EP, Lady Guitar, con Camilla Records. Ora lavora a nuovi singoli in italiano e in dialetto siciliano, mentre prepara il secondo album.

Accanto al proprio cammino da cantautrice, è arrivata l’esperienza con i Flowing Chords, formazione corale diretta da Margherita Flore. Insieme agli altri sette coristi, Alessandra ha accompagnato i Marillion in diverse serate europee: a Port Zelande, Padova, Berlino e Lipsia. A luglio il gruppo si è esibito per due serate all’Anfiteatro degli scavi di Pompei.

Ora il suo viaggio prosegue a Londra. L’Hammersmith Apollo, che ha ospitato negli anni artisti di generi e generazioni diverse, sarà la cornice dei due concerti. Per la cantautrice leonfortese è una nuova occasione di portare la propria voce su un palco internazionale, dopo un percorso che l’ha condotta dalla formazione musicale romana alle esibizioni con una band seguita da fan in tutto il mondo. I Marillion sono nati ad Aylesbury nel 1977 e sono legati al rock progressivo. Nel corso della loro carriera hanno suonato in Europa, America, Asia e Oceania.

Per Alessandra Formica, le date londinesi aggiungono un nuovo capitolo a un’esperienza artistica costruita tra la musica d’autrice e il lavoro corale, senza interrompere il percorso verso il prossimo album.