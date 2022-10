Leonforte: Josè Trovato rieletto presidente della Pro Loco

Il giornalista professionista José Trovato è stato rieletto per acclamazione, ieri sera, alla presidenza della Pro Loco di Leonforte. Laureato in scienze politiche, Trovato ha 43 anni. È direttore responsabile della testata giornalistica online EnnaOra, collaboratore di Live Sicilia e del mensile S. Per lui si tratta del secondo mandato, dopo la prima elezione risalente al 2018.

Del nuovo direttivo fanno parte la dottoressa Marilisa Lo Pumo, i docenti Gaetano Di Gaetano e Maurizio Muratore e l’avvocato Giovanni Tommaso Galanti.

“Decidere di restare, per portare avanti un progetto a medio termine e completare l’opera già intrapresa nel precedente mandato, è il frutto di una scelta travagliata e tutt’altro che semplice, anche perché dobbiamo dirci le cose come stanno: sono stati anni duri soprattutto perché coincisi con uno dei periodi più tormentati e tristi della storia recente dell’umanità, a causa dell’emergenza Covid – ha dichiarato Trovato -. Nonostante tutto però siamo riusciti a dare un’impronta importante con i progetti che abbiamo creato, le nostre mostre, l’accordo con l’Uepe di Caltanissetta, i protocolli d’intesa con varie università per i tirocini e le convenzioni per l’alternanza scuola-lavoro. Ora ci sarà bisogno di tutti, e mi riferisco soprattutto ai nostri soci, per cercare di incidere sempre più nel nostro territorio. Sono orgoglioso di avere al mio fianco, nel nuovo direttivo, il mio fraterno amico Gaetano Di Gaetano come vicepresidente, e un gruppo di professionisti di altissimo livello, tutti giovanissimi, che non smetterò mai di ringraziare per avermi dato fiducia, così come ringrazio ogni singolo socio della Pro Loco. Ci aspettano anni di impegno, ma sono certo che, con l’aiuto di tutti e potendo contare sul supporto del nostro Presidente dell’Ente Pro Loco Sicilia, Salvo Zappalà, riusciremo a prenderci delle soddisfazioni. Il prossimo passo sarà continuare da dove eravamo rimasti, pronti come sempre a sederci attorno a un tavolo con l’amministrazione comunale per pianificare i prossimi eventi”.