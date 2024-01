PUBBLICITÀ

Nel tardo pomeriggio odierno la squadra del distaccamento di Leonforte dei Vigili del Fuoco è intervenuta per estinguere un incendio che si è sviluppato al secondo piano di un edificio situato in via dei Cento Comuni.

I Vigili del Fuoco, oltre a spegnere il rogo, hanno portato in salvo anche uno dei residenti intossicato dal fumo che è stato poi trasportato in ospedale dal personale del 118 giunto sul posto.

Sulle cause dell’incendio sono in corso gli accertamenti.