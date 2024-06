Leonforte: incendio ed esplosione durante le operazioni di spegnimento, evacuate 15 famiglie

PUBBLICITÀ

Nella giornata di ieri, intorno alle ore 16:30, a Leonforte si è sviluppato un incendio lungo le pendici sottostanti la zona urbana di Via Regalbuto, un’area particolarmente critica per la difficoltà di accesso. I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile Regionale sono intervenuti prontamente, supportati dai volontari antincendio di Nissoria.



La situazione è diventata critica quando, durante le operazioni di spegnimento, c’è stata un’esplosione che ha coinvolto la condotta fognaria a valle dell’abitato, causando grande paura tra gli abitanti della zona. I Vigili del Fuoco hanno richiesto assistenza per la popolazione e sul luogo sono giunti il sindaco Piero Livolsi e l’amministrazione comunale.

La Protezione Civile Regionale di Enna ha fornito supporto inviando ulteriori rinforzi di volontari da Assoro e Leonforte. È stata portata anche un’ambulanza per assistere la popolazione e il Sindaco ha coordinato le operazioni di messa in sicurezza degli abitanti.

Dopo lo spegnimento delle fiamme il sindaco Livolsi, accompagnato dall’architetto Paolo Fulco della Protezione Civile Regionale, ha effettuato un sopralluogo congiunto con i Vigili del Fuoco, personale dell’ufficio tecnico e della Società Italgas. A causa del potenziale pericolo derivante dall’esplosione, è stato disposto lo sgombero cautelativo delle abitazioni vicine, coinvolgendo i fabbricati di Via Catenanuova n. 2 e di Via Letizia Milani n. 2 e 4, per un totale di 37 abitanti appartenenti a 15 famiglie.

Sono state subito avviate le operazioni di monitoraggio e verifica di eventuali perdite e danneggiamenti delle tubazioni del gas e delle condutture fognarie. Da una prima analisi non sono state rilevate perdite di gas, ma le attività di verifica proseguiranno fino a venerdì mattina per fare il punto della situazione.

Le famiglie evacuate si sono temporaneamente trasferite presso parenti e amici. Sulla base delle indicazioni dei soccorritori si è ipotizzato che l’esplosione potrebbe essere stata causata dalla presenza di biogas all’interno della conduttura fognaria.