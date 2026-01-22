Leonforte: inaugurata la sede di SiciliAntica

PUBBLICITÀ

Nella serata di ieri, al cospetto delle imponenti mura seicentesche di Palazzo Branciforti, emblema storico di Leonforte, è stata ufficialmente inaugurata la sede locale di SiciliAntica per il comprensorio di Assoro, Leonforte e Nissoria.

L’evento, svoltosi al civico 11 di via Garibaldi, ha visto una nutrita e calorosa partecipazione di soci che hanno assistito con emozione allo svelamento dell’insegna in legno scolpito, realizzata dal vice presidente Pippo Scuderi, raffigurante il simbolo di un’associazione che celebra proprio in questi giorni il suo primo anno di attività.

Alla cerimonia, che ha visto la presenza del Direttivo al completo, è intervenuto il sindaco Piero Li Volsi, il quale ha formalizzato l’affidamento dei locali comunali al sodalizio, esprimendo profonda ammirazione per l’impegno profuso nel recupero di un immobile rimasto in disuso per decenni. Il primo cittadino ha inteso elogiare SiciliAntica per la qualità delle iniziative finora intraprese a tutela del patrimonio monumentale e ambientale, definendola un’interlocutrice e una risorsa preziosa per l’intera comunità.

Il momento inaugurale è stato impreziosito dalla benedizione di don Filippo Rubulotta, che ha sottolineato il valore simbolico di un presidio culturale situato in uno dei quartieri più antichi e suggestivi del borgo, mentre il presidente Lorenzo Vicari ha rimarcato come questa nuova sede sia il segno tangibile di una feconda collaborazione tra istituzioni e società civile. Nelle parole di Vicari, l’apertura di uno spazio dedicato alla cultura nel cuore del centro storico non è solo un atto di valorizzazione urbana, ma un impulso alla rivitalizzazione sociale che si spera possa generare virtuosi fenomeni di emulazione.

Questa sinergia tra l’Amministrazione e l’Associazione troverà presto ulteriore compimento nella collocazione di nuove tabelle turistiche presso i principali siti monumentali, progetto promosso da SiciliAntica e sostenuto dal Comune. Il Presidente ha poi lodato l’entusiasmo dei soci impegnati nel restauro e nell’arredo dell’edificio, definendolo un segno tangibile del valore sociale che il volontariato riveste in una comunità evoluta e partecipe.

Di particolare suggestione, infine, è stato l’intervento del professor Nigrelli, che ha rievocato come, oltre trent’anni fa, quegli stessi locali furono al centro di una coraggiosa azione amministrativa volta all’abbattimento di una sopraelevazione abusiva, un atto di civiltà che restituì alla cittadinanza uno degli scorci panoramici più incantevoli del territorio, visibile ancora oggi da Corso Umberto.