Leonforte: in scena lo spettacolo “Hotel Punta Rotoli”

PUBBLICITÀ

“Hotel Punta Rotoli” dell’Associazione culturale Aps Aretè di Grottaglie chiude mercoledì alle 21 in Piazza Margherita le due serate fuori concorso con protagonisti il teatro popolare e le compagnie selezionate dalla giuria del premio nazionale “Città di Leonforte”. Le serate sono dedicate a due leonfortesi da poco scomparsi che si sono distinti nel mondo del teatro, Carmen Laneri e Turi La Delfa.

PUBBLICITÀ

Prima di entrare nel vivo delle serate del 4, 6 e 9 settembre, in cui tre compagnie teatrali si sfideranno sul palco di Piazzale Immacolata in vista della cerimonia di premiazione del 10 settembre, il cartellone del “Premio città di Leonforte” offre un evento speciale il primo settembre al complesso del convento dei Padri Cappuccini di Leonforte con “Le Troiane” dell’ Associazione culturale Neon Teatro, regia di Monica Felloni.

Il 30 agosto si va in scena alle 21 sul palco di piazza Margherita per l’atto unico della durata di 90 minuti di “Hotel Punta Rotoli”. Ad alternarsi 20 attori e si racconterà l’amore tra i due giovani, Astolfo e Iolanda, osteggiato dalla madre di quest’ultima, Lola, che, per la felicità della sua dolce figliola, aspira a pretendenti migliori e di alto rango, rispetto ad Astolfo, un musicista dedito alle arti, figlio di una sua lontana cugina.

Al Grand Hotel di Punta Rotoli, di cui Lola è proprietaria, fervono i preparativi per l’arrivo dall’America, della Regina del Carbone e di suo figlio il Principe Azzurro, tutti i dipendenti sono in fermento, per tirare a lustro la location e per ricevere le ospiti speciali e strampalate, alla ricerca della felicità, accorse per accaparrarsi la mano del reale, che durante la sera del gran ballo sceglierà la sua futura moglie. Ma l’arrivo della Regina del Carbone è funestato dalla terribile notizia che Fefè, la sua adorata cagnolina, durante il viaggio è stata smarrita, forse è caduta in mare, lei e il suo amato figlio sono distrutti dal dolore, un dolore “BIG BIG” (grande grande), che ha sconvolto il Principe Azzurro a tal punto da non poter presenziare il gran ballo.

Lola cercherà di consolare la povera regina, condividendo le ansie e le preoccupazioni tipiche di una madre per i propri figli; ma presto si accorgerà di essere stata vittima di un grande tranello, come riuscirà ad uscirne indenne e a salvaguardare l’immagine del suo Grand Hotel? Astolfo e Iolanda riusciranno a coronare il loro sogno d’amore? Ma soprattutto, può un Principe Azzurro realmente donare la felicità?