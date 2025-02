Leonforte: in scena la commedia musicale “La grotta del Ciclope”

PUBBLICITÀ

Nell’ambito della seconda edizione della rassegna “Lorenzo Di Giunta” in programma a Leonforte sarà rappresentato “La grotta del Ciclope”, spettacolo per tutte le età.

Prodotto dall’associazione culturale BIG Factory, sponsorizzato da CODI automobili, con partner Gogòl omaggio al sorriso e FITA, la commedia, frutto della penna di Irene Varveri Nicoletti, con musiche originali di Mario Incudine e Antonio Vasta, è diretta dal regista netino pluripremiato Pepi Spicuglia affiancato da Giuseppe Oriti.

Una svolta per l’associazione che si apre alla commedia musicale potendo contare sulle doti canore della cantante e attrice Alessia Russo. Lo spettacolo, rivisitazione comica del libro IX dell’Odissea e del mito di Aci e Galatea, è ambientato in un’epoca indefinita che spiazzerà lo spettatore. In scena anche i caratteristi Alessandro Spinello e Claudia Laisa insieme a Irene Varveri Nicoletti e Giuseppe Oriti, e ancora Silvia Nicolosi, campionessa di acrobatica aerea le cui performance sono parti integranti dello spettacolo. Un lavoro corale, che vede anche coinvolta la costumista Adalgisa Varveri, la direttrice di scena Paola Pedalino, la locandina di Benny Ilardo, sponsor peraltro dell’intera rassegna con il marchio bennyilardogioielli® e autore anche del disegno luci.

La grotta del Ciclope è di fatto il viaggio di un Ulisse poco astuto, di seguito la trama: una banda di reduci scalmanati, guidata da un capo egocentrico e donnaiolo, decide di approdare sull’isola dai giganti con un occhio solo, rimanendo imprigionata nella grotta dove aveva trovato ristoro. L’allegra brigata dei malcapitati eroi proverà a fuggire e liberarsi dal Ciclope solitario e frustrato per un amore non ricambiato. Basterà l’aiuto della sui-generis dea Atena? Tutto da scoprire in questa commedia musicale per ridere a crepapelle.

La storia, costruita con un linguaggio accessibile e immediato, arricchito da freddure, battute e paradossi, assume una veste comica e irriverente.

L’appuntamento è per venerdì alle ore 20, sabato alle ore 20 e domenica alle ore 19 presso il cineteatro Evolution. I biglietti sono acquistabili in prevendita al botteghino (cell. 3770252831 – sede proloco Leonforte aperta lunedì e mercoledì dalle ore 18:00 alle 20:00).