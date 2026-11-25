Leonforte, in Consiglio comunale la proposta di revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini
Il Consiglio comunale di Leonforte è stato convocato per lunedì 30 novembre, alle ore 16:30. Tra i punti all’ordine del giorno figura la proposta di revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini nel 1924.
A darne notizia è Antonio Barbera, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, che richiama l’attenzione sul significato storico e istituzionale dell’iniziativa.
Il riconoscimento a Mussolini risale al 1924. Secondo Barbera, la proposta rappresenta “un’importante occasione per riaffermare i valori democratici e antifascisti sui quali si fonda la nostra Repubblica e per restituire alla memoria storica della nostra città il giusto significato”.