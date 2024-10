Leonforte, il Sindaco: “Nessun quantitativo di acqua verrà prelevato dai nostri pozzi”

PUBBLICITÀ

“Ritengo utile chiarire che contrariamente a quanto erroneamente riportato in un articolo di stampa nessun quantitativo di acqua verrà prelevato dai nostri pozzi”. A comunicarlo è il sindaco di Leonforte Piero Li Volsi attraverso la propria pagina Facebook.

“Nei giorni scorsi – prosegue – ho partecipato alla Cabina di Regia Regionale per l’emergenza idrica, nella quale si è discusso della possibilità di recuperare l’acqua che sgorga dalla Granfonte (che di solito utilizza il consorzio per uso irriguo), per immetterla nella diga Nicoletti, parliamo di circa 20 litri/secondo, che grazie alla realizzazione di una nuova condotta, sarebbero convogliati nella diga e da lì grazie alla istallazione di un potabilizzatore l’acqua andrebbe a Enna o ad altri comuni che ne possano avere di bisogno. Tutto è ancora in itinere tenuto conto che i lavori per realizzare la condotta a valle della Granfonte e l’installazione del potabilizzatore devono essere ancora avviati dalla Regione. Quindi invito tutti alla calma e razionalità (e soprattutto ad astenersi da valutazioni quanto meno politicamente fantasiose) perché noi partecipiamo attivamente a tutte le riunioni relative all’emergenza idrica a garanzia delle nostre risorse e a difesa dei diritti della nostra collettività”.