Leonforte: il Partito Democratico nomina la nuova segreteria

PUBBLICITÀ

Il Partito Democratico di Leonforte ha rinnovato i propri organi esecutivi e nominato la nuova segreteria cittadina.

PUBBLICITÀ

La struttura affiancherà il segretario Gaetano Livolsi e il vicesegretario Antonio Barbera. Fanno parte della nuova squadra Angelo Fichera, responsabile dell’Organizzazione, Marco D’Angelo nel ruolo di Tesoriere, Giuseppe Baja con delega a Scuola e Università e Francesca Stella per le Politiche di Genere e Diritti. Completa la segreteria Carmelo Barbera, neoeletto segretario provinciale dei Giovani Democratici, con responsabilità per l’Iniziativa Politica.

Il rinnovamento degli organi è stato definito dal direttivo del partito. Tra gli elementi segnalati vi è la presenza di componenti più giovani rispetto alla precedente segreteria, guidata da Adriano Licata, attuale vicesindaco e assessore.