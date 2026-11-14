Leonforte, il 29 novembre la cerimonia per il conferimento del titolo di Città

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Domenica 29 novembre 2026 Leonforte celebrerà il conferimento del titolo di Città con una giornata di iniziative istituzionali e culturali. Il programma prevede lo svelamento di una targa commemorativa, una conferenza e un concerto d’onore.

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La giornata prenderà il via alle ore 10 al Palazzo Comunale, dove si svolgerà la cerimonia di svelamento della targa dedicata al riconoscimento.

Alle ore 11, nella Sala Consiliare, è prevista una conferenza ufficiale con gli interventi del professor Giuseppe Nigrelli, della dottoressa Maria Rosaria Vitale e degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore «E. Medi» di Leonforte, coordinati dalla professoressa Rosamaria Giangrasso.

Le celebrazioni proseguiranno in serata con un appuntamento musicale. Alle ore 19:30, nell’auditorium presso il «G. Verga», si terrà il concerto d’onore, con apertura affidata al maestro Giuseppe D’Amico.

Il programma prevede un concerto lirico-cameristico con la partecipazione di Ottavia Guarrera, soprano, Simona Montagna, mezzosoprano, Nicole Caruana, al violino, e Vincenzo Indovino, al pianoforte. L’appuntamento musicale sarà coordinato dai maestri Diego Cannizzaro e Giovanni Leonde.