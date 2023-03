Leonforte: il 22 marzo la giornata in memoria di Giovanna Maria

Dopo cinque mesi di eventi, incontri e appuntamenti di cinema, musica, arte e cultura, si conclude la rassegna Leonforte crea, ideata da Alberto Maria e Alessandro Aiello.

PUBBLICITÀ

Il 22 Marzo ricorre l’anniversario della scomparsa della professoressa Giovanna Maria, impegnata e appassionata operatrice culturale e sociale, che per tutta la sua vita è rimasta legata al suo paese. Da quest’anno è stata istituita ufficialmente dal Comune di Leonforte la giornata in suo onore, dedicata alla cultura e a tutte le forme di arte.

“Leonforte Crea – sottolinea Alberto Maria – ha aggregato artisti, linguaggi e movimenti culturali tra i più disparati registrando un crescendo di consensi e attenzione da parte dei cittadini e degli studenti. Abbiamo lavorato sodo per sviluppare un calendario ricco di eventi e di opportunità di confronto e crescita individuale e collettiva. Per tutto il team organizzativo l’obiettivo principale è sempre stato uno: sottolineare l’importanza dell’incontro e del confronto culturale. Abbiamo trattato tanti temi, ascoltato testimonianze di grandi uomini e di straordinari artisti che hanno arricchito le conoscenze in primo luogo dei più giovani, coinvolti in questo lungo percorso culturale. Non ci resta che dare vita alla giornata conclusiva di questa rassegna, giungendo lì da dove tutto è nato: il ricordo di Giovanna Maria e della sua grande cultura”.

Il 22 marzo è stato articolato un ricco programma che prevede alle ore 10 un itinerario di trekking urbano attraverso “Le vie del Principe”, dedicato agli studenti del Liceo Medi-Vaccalluzzo di Leonforte, in collaborazione con Dino Bonfiglio e Marilisa Lo Pumo.

Alle ore 17 presso la Pro Loco di Leonforte, in Corso Umberto, ci sarà il cooking show “La memoria dei profumi” a cura dell’Associazione Cuochi Ennesi con la presenza del presidente Giuseppe Rinallo e degli chef Filippo Realforte, Hermse Picone, Marco Miritiello e Claudio Longi. I cuochi presenti si cimenteranno nella preparazione di piatti tipici della tradizione locale.

Alle ore 19 al Cine Evolution di Leonforte si svolgerà la serata finale della rassegna “Ricordati di non dimenticare”. Si racconterà di tutte le attività svolte a Leonforte in questi mesi da novembre a marzo e ci saranno esibizioni di musica, danza, teatro e poesia con vari ospiti: Alessandra Formica, Simona Adele Buscemi, Silvia Grasso, Elisabetta Grasso, Alessandra D’Anna, Luigi Scarnato, Davide Campisi, Angelino Parano, Enza Barbera, Carlo Greca, con la partecipazione della Compagnia Teatrale Tano Valenti di Leonforte. La direzione artistica è di Stefania Lombardo, con la collaborazione di Sandro Rossino. La serata sarà condotta da Giuseppe Oriti.