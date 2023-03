Leonforte: i Giovani Democratici sostengono il candidato sindaco Piero Livolsi

“Da pochi giorni si è costituita la coalizione di centro-sinistra formata dal Partito Democratico e dal movimento civico ‘Leonforte al Centro’. Non possiamo che riconoscerci in una coalizione di centro-sinistra che pone al centro la lotta allo spopolamento attraverso strumenti come il Pnnr, così come il contrasto delle disuguaglianze sociali e di genere in ogni contesto della vita civile della collettività leonfortese”. Lo comunicano attraverso una nota stampa i Giovani Democratici di Leonforte attraverso il segretario Marco D’Angelo, il vice segretario Carmelo Barbera e il responsabile della comunicazione Gaetano Livolsi.

“Riteniamo – proseguono – che l’avv. Piero Livolsi sia un candidato che abbia tutte le carte in regola per ricoprire un ruolo delicato e importante come quello di sindaco, grazie alla sua esperienza amministrativa sia come dirigente nella pubblica amministrazione sia come assessore al Comune di Leonforte”.

Il contributo programmatico dei Giovani Democratici “non può non partire – comunicano – dalle proposte che abbiamo fatto in questi anni quali ad esempio co-working, consulta giovanile e la piena attuazione di democrazia partecipata, di cui abbiamo già ottenuto l’approvazione del regolamento in consiglio comunale, e che porteremo avanti con una nostra rappresentanza nella coalizione. Abbiamo le porte aperte – concludono – e siamo sicuri che insieme possiamo migliorare la realtà leonfortese”.