Leonforte: i Giovani Democratici rinnovano alcune cariche

I Giovani Democratici di Leonforte hanno rinnovato le nomine di alcune cariche: come vicesegretario è stato nominato Carmelo Barbera, come responsabile scuola è stato nominato Giuseppe Baja.

“In vista delle amministrative – comunicano il segretario Marco D’Angelo e il responsabile comunicazione Gaetano Livolsi – siamo pronti a lavorare ad una piattaforma programmatica che parta dalle proposte già avanzate e non accolte dall’amministrazione. Tali proposte saranno portate avanti per essere inserite nel programma della coalizione di centrosinistra, nella quale siamo certi che potremo svolgere un ruolo importante come già dimostrato in occasioni precedenti. Rimarremo vigili sia sulla politica locale che su quella nazionale: nel nostro piccolo, infatti, ci opporremo al governo Meloni”.