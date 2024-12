Leonforte: i Giovani Democratici organizzano la Winter School

PUBBLICITÀ

Dopo la Summer School, la Federazione dei Giovani Democratici di Siracusa e il Circolo Comunale di Leonforte sono pronti a replicare con la Winter School 2024, che si terrà il 27 e il 28 dicembre a Leonforte.

L’iniziativa, dedicata al tema cruciale della mobilità sociale, vuole essere un’occasione di confronto e crescita per i giovani del territorio. Saranno due giorni intensi, arricchiti da workshop, tavole rotonde, dibattiti e un cineforum. L’obiettivo è promuovere riflessioni profonde e individuare soluzioni concrete per abbattere le barriere sociali ed economiche che limitano le opportunità per le nuove generazioni.

“La Winter School è un’occasione straordinaria per promuovere il confronto e la crescita dei giovani – ha dichiarato Niccolò Monterosso, segretario dei Giovani Democratici della Federazione di Siracusa . Crediamo fermamente che investire nella mobilità sociale significhi creare le basi per un Paese più giusto ed equo. Invitiamo tutti i giovani interessati a partecipare attivamente a questo momento di dialogo e costruzione collettiva”.

Anche il segretario dei Giovani Democratici di Leonforte, Carmelo Barbera, ha espresso grande entusiasmo: “La scuola di formazione politica che abbiamo pensato con le ragazze e i ragazzi della federazione di Siracusa vuole essere uno stimolo per tutti i giovani che, come noi, hanno voglia di spendersi per il proprio territorio e provare a migliorarlo. Saranno due giorni di piena partecipazione alla vita politica, da cui ricaveremo ottimi spunti per costruire il futuro che immaginiamo”.