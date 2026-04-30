Leonforte, gravi criticità igienico-sanitarie: chiusi due Centri di Accoglienza Straordinaria

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La Polizia di Stato di Enna, a seguito delle attività di controllo svolte dal Nucleo ispettivo costituito presso la Prefettura di Enna, ha effettuato un accesso presso due Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) insistenti nel territorio del Comune di Leonforte.

Il suddetto nucleo Ispettivo, composto da personale della Questura di Enna – Ufficio Immigrazione, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Asp di Enna, del Genio civile, dell’ITL di Enna, ha proceduto alla verifica dei locali siti al primo piano delle strutture, ove sono ubicati camere da letto, cucina e servizi igienici, riscontrando gravi e diffuse criticità sotto il profilo igienico-sanitario, in particolare negli spazi comuni quali cucina e bagni, come documentato dal report fotografico allegato al verbale ispettivo.

Ha partecipato al controllo anche personale dell’Arma dei Carabinieri, personale del Commissariato di Leonforte, nonché personale dei NAS di Catania e del SIAN dell’Asp di Enna.

Alla luce di quanto accertato, essendo venute meno le condizioni minime di accoglienza in entrambe le strutture ispezionate, e non risultando rispettati i requisiti essenziali di pulizia, sicurezza e salubrità previsti dalla normativa vigente, è stata disposta la chiusura dei due CAS, nonché il conseguente trasferimento degli ospiti presso altri centri di accoglienza operanti sul territorio provinciale, al fine di garantire adeguate condizioni di accoglienza e tutela della dignità delle persone accolte.

L’ attività dimostra come la vigilanza e il controllo rappresentino un presidio fondamentale per garantire il rispetto degli standard di accoglienza, della legalità e della tutela delle persone ospitate nelle strutture del territorio.