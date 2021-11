Leonforte: Granfonte, 200mila euro per la messa in sicurezza

Lavori di somma urgenza viabilità per Granfonte. In seguito ai violenti nubifragi del mese di ottobre che hanno causato la chiusura della Sp.39-Via Pentolai per dirigersi alla Granfonte, dopo i sopralluoghi con il Genio Civile e i tecnici regionali è stata inviata alla Regione Siciliana richiesta di intervento di somma urgenza per mettere in sicurezza il tratto stradale.

“Con grande soddisfazione comunico che l’assessorato alle infrastrutture – fa sapere il sindaco Carmelo Barbera – ci ha concesso un finanziamento di €200.000 per permetterci di effettuare tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza del luogo. Ci attiveremo immediatamente per iniziare i lavori di messa in sicurezza”.