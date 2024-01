Leonforte: Giovani Democratici, Carmelo Barbera eletto segretario

PUBBLICITÀ

Lo scorso 30 dicembre si è svolto il V congresso dei Giovani Democratici del circolo di Leonforte, che ha visto il rinnovamento della segreteria con l’elezione a segretario di Carmelo Barbera.

Durante il congresso si è anche votato ed eletto all’unanimità il direttivo dei GD, organo inedito per il circolo di Leonforte, come sottolinea il segretario uscente Marco D’Angelo.

A portare i saluti istituzionali al congresso il sindaco di Leonforte Piero Livolsi che durante il suo intervento ha rimarcato l’apertura dell’amministrazione nei confronti dei giovani, inoltre si è soffermato sul contributo che hanno dato i Giovani Democratici nelle elezioni amministrative in termini di iniziative e di proposte sottolineando il fatto che in sei mesi di amministrazione sono stati già realizzati due proposte GD: il servizio civile e democrazia partecipata.

Presente anche il vicesindaco, nonché segretario del Partito Democratico di Leonforte, Adriano Licata, che ha evidenziato come il lavoro svolto dai Giovani Democratici sia stato fondamentale per la ricostruzione del partito e del centrosinistra a Leonforte che ha condotto alla vittoria delle elezioni amministrative di maggio. Il segretario ha anche ringraziato calorosamente il segretario uscente della giovanile Marco D’Angelo per l’impegno profuso in questi anni, quest’ultimo ha ricevuto ringraziamenti anche dagli altri intervenuti.

Il segretario uscente, nel suo intervento, ha fatto un bilancio di questi anni ed ha condiviso i motivi che lo hanno portato a lasciare la guida dell’organizzazione esprimendo piena fiducia per il nuovo corso.

Durante il congresso ci sono state tre tesi congressuali discusse da Gaetano Livolsi, Salvatore Frasconà e Giuseppe Baja, tutti e tre parte della nuova segreteria con deleghe rispettivamente a università, comunicazione e vicesegreteria.

“I Giovani Democratici di Leonforte oggi hanno un compito importante, quello di non deludere le aspettative di tante e tanti compaesani che per orgoglio, per mancato coraggio, si tengono lontani dal nostro gruppo politico. Allora è a loro che dobbiamo rivolgerci, dobbiamo far capire loro che la giovanile è un gruppo aperto a chiunque condivida con noi ideali di giustizia sociale, lotta alle disuguaglianze, a chi voglia essere parte attiva in un percorso di rinascita e progresso” ha affermato nel suo discorso di insediamento il neo-segretario Carmelo Barbera.