Giornata di “Io non rischio” in Piazza IV Novembre a Leonforte. I volontari comunicatori dell’ODV 1083 di Protezione Civile sono in attività per divulgare alla cittadinanza la cultura della riduzione degli effetti dei rischi naturali e le buone pratiche di protezione civile.

Si tratta della campagna sulle azioni con cui ciascuno di noi può contribuire a ridurre i rischi ambientali legati a terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi.