Leonforte: “Giornata della Legalità” con flash mob, cortei e attività laboratoriali

Il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, nell’ambito delle attività della “Rete Legalità” e in collaborazione con la rete degli ETS presenti nel territorio, in occasione della “Giornata della Legalità” nella quale si commemorano le vittime di tutte le mafie e in particolare si ricordano gli attentati del 1992 ai giudici Falcone e Borsellino, coordina l’organizzazione di una giornata di memoria, impegno e cittadinanza attiva il prossimo giovedì a Leonforte. Saranno coinvolte istituzioni, scuole, famiglie, cittadini e volontari del territorio.

Gli studenti partecipanti, in collaborazione con i volontari degli Enti di Terzo Settore presenti, promuoveranno azioni di impegno (flash mob, cortei e attività laboratoriali) in collaborazione con le istituzioni e la cittadinanza. Ai cortei, oltre che tutti i referenti e i volontari degli ETS coinvolti, parteciperanno le famiglie degli studenti e le autorità insieme, attraversando le vie principali della città. Sarà un’occasione preziosa per rinsaldare il lavoro della rete legalità degli ETS e per testimoniare l’importanza dell’essere uniti per la legalità e contro tutte le mafie.

A Leonforte coinvolti i seguenti Enti del Terzo Settore: Anpas Leonforte e Centro Incontro Anziani Leonforte. Parteciperanno gli studenti degli istituti “Medi” e “Alighieri” che, dopo aver partecipato nelle scorse settimane un percorso di educazione civica e legalità, organizzeranno un flash mob con il supporto delle istituzioni e della società civile.