Leonforte, Fratelli d’Italia: “Il Sindaco ha costantemente valorizzato il comparto rifiuti”

In merito alla situazione rifiuti che nei giorni scorsi era stata oggetto di confronto politico a Leonforte, interviene il commissario cittadino di Fratelli d’Italia Paolo Licciardo.

“Appena qualche settimana fa – ha dichiarato – il dibattito politico cittadino, su segnalazione di alcune opposizioni all’amministrazione comunale, attribuiva al Sindaco responsabilità, in realtà ascrivibili ad altri, che interessavano il comparto rifiuti. Nonostante le informazioni carenti e parziali rilasciate da costoro, in silenzio il Sindaco Barbera ha lavorato alacremente alla risoluzione della problematica, scongiurando così quanto affermato in maniera errata e affrettata da qualche esponente male informato. Il Sindaco, supportato dagli uffici comunali, è riuscito dunque a garantire la regolare prosecuzione del servizio, salvo qualche difficoltà iniziale”.

“Dal giorno del suo insediamento – prosegue Licciardo – il comparto rifiuti è stato costantemente valorizzato, garantendo dignità ad un personale non sempre valorizzato negli anni precedenti, migliorandone l’efficienza, il servizio quotidiano, e tutto questo senza aumentare di un solo centesimo la tariffa. Desidero, a nome del gruppo politico di fratelli d’Italia, ringraziare quanto fatto dal primo cittadino e auspico che lo stesso continuerà su questa direzione portando alla risoluzione alcune questioni amministrative che in questo momento sono in stallo”.