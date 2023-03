Leonforte: fervono i preparativi per la festa di San Giuseppe

Si avvicina una festività molto sentita dai leonfortesi, quella dedicata al compatrono della città, San Giuseppe.

PUBBLICITÀ

“È tempo di ‘traficu’ a Leonforte – commenta l’assessore alla cultura Valentina Pecora -. Infatti iniziano proprio oggi, primo venerdì di marzo, i vari preparativi legati alla realizzazione delle tavolate. Tutto avviene secondo un preciso calendario. Un’organizzazione perfetta rodata dalla lunghissima tradizione alle spalle che vede le famiglie coinvolte impegnatissime e al contempo circondate dalla vicinanza, sia fisica che morale, di familiari, amici e conoscenti che si attivano in loro supporto. San Giuseppe mette la nostra comunità in fermento in un modo difficilmente spiegabile a chi non è abituato a vivere certe tradizioni. Un moto fatto di fede, devozione, preghiera, amicizia e solidarietà. Ma anche ricco di profumi e di gusti ritrovabili solo nella cucina tipica di questa festa fatta di pupidduzzi, carduna e finocchi, ciciri e favi, sfingi”.

Chiosa così l’assessore Pecora, che cede la parola al collega, con delega allo sviluppo economico, Daniele Pellegrino, che continua dicendo: “Delizie per il palato che potremo assaggiare presso le 17 tavolate finora registrate e che potranno essere visitate a partire dalle 12 del 17 Marzo. Quest’anno la ‘furriata di l’artara’ e la processione del Santo sono anticipate di un giorno rispetto al solito, la prima come già detto il 17 e la seconda il 18, perché il 19 Marzo, giornata liturgicamente dedicata a San Giuseppe, ricade nella quarta domenica di Quaresima. Infatti, accanto alla preparazione delle tavolate, la festa è ricca di tanti aspetti legati al culto che vanno rispettati e per cui si è reso necessario l’anticipo. Molto sentite e partecipate sono infatti sia la novena che le messe in onore di San Giuseppe. Ci aspettiamo un grande flusso turistico, grazie anche al lavoro della Pro Loco che già da tempo si è attivata in tal senso e il cui contributo è fondamentale per la gestione dei visitatori. Due giorni fa, attraverso apposita delibera di giunta, abbiamo ritenuto fondamentale sostenere, non solo logisticamente ma anche economicamente, alcuni aspetti di questa festa concedendo, difatti, un contributo sia alla Parrocchia di San Giuseppe che alla Pro Loco. Ci tengo a ringraziare tutte le famiglie che ogni anno si spendono nella realizzazione degli altari. Senza i loro sacrifici e il loro amore verso il nostro compatrono questa tradizione si perderebbe ed invece resiste al tempo e alle difficoltà della vita quotidiana. Grazie davvero”.

L’altro ieri sera, inoltre, presso il Cinevolution gremito da un interessato pubblico, è stato proiettato il documentario intitolato “L’artara di San Giusè” realizzato dai leonfortesi Alfredo Crimì e Alberto Maria.

“L’evento è stato patrocinato dal Comune di Leonforte che ne ha garantito le spese e permesso quindi l’ingresso gratuito al pubblico. Ciò dimostra in maniera fattiva come, anche in periodi di ristrettezze economiche, questa amministrazione comunale sappia stare accanto alle varie iniziative culturali che ci vengono proposte – dichiarano congiuntamente i due assessori di Fratelli d’Italia, Valentina Pecora e Daniele Pellegrino -. Inoltre stiamo lavorando ad altre manifestazioni ed eventi in generale nella speranza di aprire piccole finestre di luce sul nostro territorio fatte di cultura, arte, musica, buon cibo e divertimento”.

Da giorni al lavoro sono anche il direttivo e alcuni soci della Pro Loco di Leonforte, che sta allestendo un altare all’interno della propria sede e che si sta impegnando alacremenete nell’organizzazione dell’accoglienza ai visitatori.

“Famiglie e gruppi già da settimane chiedono di conoscere la nostra tradizione, ci chiedono informazioni, ci esternano dubbi di natura logistica e stiamo cercando di stare al loro fianco perché tutto sia perfetto come sempre – afferma il presidente Josè Trovato -. Questo ovviamente è reso possibile dall’attività insostituibile e impagabile che svolge la nostra consigliera direttiva Marilisa Lo Pumo, da giorni letteralmente sommersa di chiamate da parte delle famiglie, sempre gentile, professionale e disponibile con tutti; la quale inoltre, nei due giorni di ricorrenza, coordinerà i nostri giovani accompagnatori culturali come sempre. Inoltre il vicepresidente Gaetano Di Gaetano da giorni è al lavoro per l’allestimento dell’altare all’interno della nostra sede. Dobbiamo ringraziare, oltre ai nostri soci, Giancarlo Arcaria per il lavoro preliminare svolto e tutti i nostri straordinari volontari. La Pro Loco è sempre presente e in prima fila”.