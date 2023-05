Leonforte: evento sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica

Presso l’asilo comunale “Il gioco della vita” di Leonforte si è svolto il progetto formativo “Disostruzione delle vie aeree in età pediatrica”, organizzato sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale della prevenzione 2020-2025. L’evento è collegato all’azione del programma del piano della prevenzione n. PP05 che ha, tra gli obiettivi, lo sviluppo delle conoscenze e le competenze degli operatori scolastici e dei genitori nella fascia a rischio 0-5 anni.

Trenta adulti, tra genitori e insegnanti, hanno partecipato al corso teorico pratico apprendendo, oltre alle nozioni, anche le manovre per procedere a disostruire le vie aeree nei bambini in caso di necessità e in base alla pericolosità dell’ostruzione.

Il progetto, organizzato dalla responsabile della unità operativa della formazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna Gabriella Emma e dalla responsabile dell’unità operativa educazione e promozione della salute Eleonora Carammana, in collaborazione con l’assessore della pubblica istruzione Francesca Pittalà, ha avuto come istruttori gli infermieri Antonio Scardilli e Veronica Marasà dell’Asp di Enna.

Genitori e insegnanti hanno mostrato un grande interesse e hanno richiesto di approfondire ulteriormente le tematiche relative alla sicurezza e alla prevenzione negli ambienti di vita dei minori.

“In termini di rischio, il soffocamento da corpo estraneo rappresenta un rilevante problema di salute pubblica: costituisce infatti una delle principali cause di morte nei bambini di età inferiore ai tre anni e le evidenze epidemiologiche indicano che la quota di incidenti rimane elevata fino ai 14 anni di età”, hanno evidenziato gli organizzatori del progetto formativo.

L’assessorato regionale alla salute ha predisposto il manuale contenente le linee guida aggiornate sulla prevenzione di tali incidenti e il documento è scaricabile anche dal portale www.aspenna.it.