Leonforte: eseguito ordine di detenzione domiciliare per guida in stato di ebbrezza

PUBBLICITÀ

Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte hanno dato esecuzione a un ordine di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Autorità Giudiziaria competente nei confronti di un soggetto residente nel territorio comunale.

PUBBLICITÀ

Il provvedimento trae origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta definitiva, con la quale l’uomo è stato condannato alla pena di 9 mesi di reclusione e al pagamento di un’ammenda di 2.000 euro, oltre alla pena accessoria della revoca della patente di guida.

PUBBLICITÀ

La condanna riguarda la violazione degli articoli 186, comma 2 e comma 2-bis del D.Lgs. 285/1992, inerenti alla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti, accertata a seguito di attività di polizia giudiziaria e controlli sul territorio.

Gli agenti del Commissariato hanno rintracciato il condannato e, completate le formalità di rito, hanno dato esecuzione all’ordine accompagnandolo presso la propria abitazione, individuata come luogo di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare.

L’operazione si inserisce nelle ordinarie attività di polizia giudiziaria e di esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, confermando il costante impegno della Polizia di Stato nel garantire il rispetto della legalità e l’effettività delle decisioni giudiziarie sul territorio di Leonforte.