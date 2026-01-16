Leonforte: eseguito ordine di carcerazione dopo condanna a 6 anni

PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato di Enna ha dato esecuzione ad un ordine di esecuzione, emesso dall’Autorità Giudiziaria, per la carcerazione di un soggetto residente nel comune di Leonforte.

Il provvedimento trae origine da una sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato – divenuta definitiva a seguito di rigetto del ricorso in Cassazione – con la quale il soggetto è stato condannato alla pena della reclusione per anni 6 e alla multa di euro 4000, oltre alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ed interdizione legale durante la pena.

La condanna riguarda diversi reati, tra cui estorsione, usura, porto e detenzione abusiva di armi da guerra e clandestine, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni, commessi nel territorio di Leonforte e Nissoria e accertati a seguito di articolate attività investigative condotte dagli agenti del Commissariato.

Dopo aver rintracciato il condannato e completato le formalità di rito, gli operatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Leonforte hanno dato esecuzione all’ordine, accompagnando l’uomo presso la casa circondariale di Enna.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle ordinarie attività di polizia giudiziaria svolte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte, a supporto dell’Autorità Giudiziaria, e conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel garantire il rispetto della legalità e l’effettiva esecuzione delle decisioni giudiziarie sul territorio.