Leonforte, eseguito ordine di carcerazione: 9 anni per non aver impedito abusi su minori

PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione, emesso dall’Autorità Giudiziaria competente, nei confronti di soggetto residente nel comune di Leonforte. Ad operare è stata la squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte.

PUBBLICITÀ

Il provvedimento trae origine da una sentenza di condanna, divenuta definitiva, a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con la quale l’uomo è stato condannato alla pena di nove anni di reclusione, oltre alle pene accessorie.

La condanna riguarda il reato di violenza sessuale aggravata dal fatto che le vittime, all’epoca dei fatti, avevano meno di dieci anni. In particolare, il soggetto non aveva commesso materialmente le violenze, ma avrebbe potuto fermarle. È su questo presupposto che si fonda la condanna diventata definitiva: i giudici hanno accertato che l’uomo era a conoscenza degli abusi e che, pur avendo l’obbligo di intervenire per proteggere i minori, non fece nulla per impedirli.

Dopo aver rintracciato il condannato e completato le formalità di rito, gli operatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato hanno dato esecuzione all’ordine, accompagnando l’uomo presso la casa circondariale di Enna.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle ordinarie attività di polizia giudiziaria svolte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte, a supporto dell’Autorità Giudiziaria, e conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel garantire il rispetto della legalità e l’effettiva esecuzione delle decisioni giudiziarie sul territorio.