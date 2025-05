Leonforte, ecomuseo: laboratori tra terra ed acqua

PUBBLICITÀ

Nella giornata di sabato l’Ecomuseo Branciforti di Leonforte ospiterà un nuovo geo-evento promosso nell’ambito del progetto Si.M.Geo. Sistema Ecomuseale del Rocca Di Cerere UNESCO Global Geopark e dell’area del GAL Rocca Di Cerere Geopark.

L’evento, dal titolo “Materia in Movimento – Laboratori tra Terra e Acqua”, proporrà una serie di attività laboratoriali rivolte alle famiglie del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’acqua come risorsa fondamentale ed elemento naturale essenziale; rappresenta un’occasione unica per valorizzare il patrimonio naturale e culturale del territorio, promuovendo conoscenza, sostenibilità e partecipazione attiva attraverso il fare.

Alle 10:15 è prevista la prima sessione del laboratorio sull’acqua (consigliato per bambini dagli 8 ai 10 anni), la prima parte del laboratorio di ceramica, che continuerà nel pomeriggio (consigliato per bambini dai 6 agli 8 anni), e la prima sessione del laboratorio di fabbricazione della carta a mano (consigliato per bambini dagli 8 ai 10 anni).

Alle 12:30, il ritrovo nel Giardino delle Ninfe per visionare gli elaborati.

A partire dalle 16:00, la seconda sessione del laboratorio sull’acqua, la seconda parte del laboratorio di ceramica e la seconda sessione del laboratorio di fabbricazione della carta a mano.

Durante la giornata sarà previsto un momento conviviale con una merenda con i prodotti del consorzio Kore Siciliae.

I laboratori si svolgeranno nell’area attrezzata dell’Ecomuseo e vedranno il coinvolgimento di Alessandra Mazza, la Cartiera di Leonforte, i fratelli Lo Gioco e dei docenti Alessandro Todaro e Antonella Lo Pumo.