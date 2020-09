Leonforte: docente scuola media positivo al Covid-19

Pubblichiamo qui di seguito comunicazione del sindaco di Leonforte Carmelo Barbera.

“Su segnalazione dell’ASP e del Dirigente Scolastico ricevute nella mattinata odierna, comunichiamo alla cittadinanza che un docente, non residente nella nostra città, che presta servizio presso la scuola media è risultata positiva al Covid-19.

I colleghi che hanno avuto contatti verranno posti ad isolamento domiciliare da parte dell’Asp.

In via precauzionale nella giornata di giovedì 24 settembre i locali della scuola media (plesso Verga e Alighieri) rimarranno chiusi per le operazioni di sanificazione. Salvo ulteriori problematiche, le lezioni dovrebbero avere inizio lunedì 28 settembre.

Tale provvedimento riguarda esclusivamente la scuola media locale”.