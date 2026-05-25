Leonforte, disturbi dello spettro autistico, Livolsi: “L’ASP Enna provveda ai pagamenti”

PUBBLICITÀ

Il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi, interviene sulla situazione dei pagamenti relativi ai servizi per i disturbi dello spettro autistico, chiedendo un intervento tempestivo da parte dell’ASP di Enna: “I Corrieri dell’Oasi gestiscono in convenzione un Centro Diurno di attività terapeutico-riabilitative e psico-educative per bambini, pre-adolescenti e adolescenti con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico e assiste diverse famiglie”.

La cooperativa, spiega Livolsi, eroga anche attività specialistica mediante le cosiddette mini équipe territoriali dislocate presso gli ambulatori di Neuropsichiatria Infantile dei presidi pubblici afferenti ai distretti di Agira-Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina, assistendo centinaia di famiglie: “La Cooperativa non riceve pagamenti dall’ASP di Enna dal mese di dicembre 2025, ed è costretta ad anticipare integralmente i costi di produzione del servizio, nell’erogazione di prestazioni di natura terapeutico-riabilitativa”.

Secondo il sindaco, la situazione potrebbe avere conseguenze sui servizi e sulle famiglie assistite: Vi è la concreta e possibile interruzione dei servizi dal primo di giugno 2026, e la mancata erogazione dei rimborsi da parte dell’ASP di Enna alle famiglie potrebbe costringere le stesse a rinunziare alle cure per i propri cari”.

Da qui la richiesta di un intervento immediato: “L’ASP di Enna intervenga tempestivamente, oggi partirà una nota formale, indirizzata agli enti preposti, per la messa in mora da parte del Comune di Leonforte”.

Livolsi conclude esprimendo piena solidarietà a famiglie, pazienti e operatori, sottolineando che “non rimarremo inermi di fronte all’enorme disagio causato alle famiglie e agli assistiti”.